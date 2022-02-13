Уиттакер: «Первый раунд был не за мной. Я забрал остальные»

Роберт Уиттакер / Фото: Fox Sports

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) высказался о своем поражении от чемпиона UFC из Нигерии Исраэля Адесаньи (22-1).



Я хорошо все совмещал ударку и борьбу и полностью выложился. Я доволен тем, что отдал все силы сегодня, но я расстроен, ведь думал, что сделал достаточно. Думал, что победа за мной.

Если честно, я не был удивлен действиями своего оппонента. Я был удивлен тем, как хорошо мой план работал и тем, что все получается. Также был удивлен решением судей. Все же не буду преуменьшать заслуги Исраэля, поскольку он чемпион и побил меня во второй раз. Ничего не поделаешь. Мы два лучших в мире и в этом нет сомнений».