Адесанья – после победы над Уиттакером: «Я здесь чемпион. Хотите пояс? Попробуйте отнять»
Уиттакер: «Первый раунд был не за мной. Я забрал остальные»
Роберт остался удивлен решением судей
13 февраля 12:03
Роберт Уиттакер / Фото: Fox Sports
Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) высказался о своем поражении от чемпиона UFC из Нигерии Исраэля Адесаньи (22-1).
«Я думал, что сделал достаточно для возвращения пояса. Знаю, что я начал не очень хорошо, поскольку первый раунд был не за мной. Считаю, что забрал остальные раунды. Не зря говорят, что нельзя доводить бой до судейского решения.Результаты турнира UFC 271: Уиттакер vs Адесанья.
Я хорошо все совмещал ударку и борьбу и полностью выложился. Я доволен тем, что отдал все силы сегодня, но я расстроен, ведь думал, что сделал достаточно. Думал, что победа за мной.
Если честно, я не был удивлен действиями своего оппонента. Я был удивлен тем, как хорошо мой план работал и тем, что все получается. Также был удивлен решением судей. Все же не буду преуменьшать заслуги Исраэля, поскольку он чемпион и побил меня во второй раз. Ничего не поделаешь. Мы два лучших в мире и в этом нет сомнений».
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