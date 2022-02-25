Уиттакер: «Планирую получить третий поединок с Адесаньей до конца года»

Роберт Уиттакер / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) признался, что до конца года намерен получить третий поединок с действующим обладателем титула промоушена в его дивизионе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (22-1).

Уиттакера цитирует ресурс bloodyelbow.com:

Я с нетерпением жду еще одного боя с Адесаньей. Сейчас я собираюсь наладиться своим небольшим перерывом, а затем вернусь в спортзал. Вероятно, следующий бой проведу в июле или августе. Думаю, что это будет хорошо, потому что в таком случае смогу получить третий поединок с Адесаньей до конца года».