Уиттакер: «Оливейра сможет разобрать Гэтжи»
Уиттакер: «Планирую получить третий поединок с Адесаньей до конца года»
Австралиец также назвал имя потенциального соперника
10:30
Роберт Уиттакер / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) признался, что до конца года намерен получить третий поединок с действующим обладателем титула промоушена в его дивизионе новозеландцем Исраэлем Адесаньей (22-1).
Уиттакера цитирует ресурс bloodyelbow.com:
«Я думаю, что следующий бой Адесанья проведет против Каннонье, в то время как я буду драться с кем-то из лидеров дивизиона. Я не знаю, кто еще остался? Возможно, Веттори? Да, я считаю, что он должен стать моим соперником.
Я с нетерпением жду еще одного боя с Адесаньей. Сейчас я собираюсь наладиться своим небольшим перерывом, а затем вернусь в спортзал. Вероятно, следующий бой проведу в июле или августе. Думаю, что это будет хорошо, потому что в таком случае смогу получить третий поединок с Адесаньей до конца года».
Исраэль Адесанья назвал имя потенциального соперника.
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