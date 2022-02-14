Уиттакер: «Наш третий бой с Адесаньей неизбежен»
Уиттакер: «Я поднимаюсь на вершину и совершенствуюсь как боец»
Австралиец обратился к своим болельщикам
14 февраля 19:50
Роберт Уиттакер / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) обратился к своим болельщикам после поражения в реванше с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей (22-1).
«Я поднимаюсь на вершину и совершенствуюсь как боец. В каждом выступлении вы можете лицезреть лучшую версию меня, и мне нравится тот факт, что у совершенства нет предела.
Спасибо моим фанатам, команде и всем, кто помогал мне при подготовке, я делаю это благодаря вам, ребята. Благодарю вас от всего сердца. Оставайтесь рядом, скоро «Жнец» станет еще лучше».
Роберт Уиттакер заявил, что проведет еще один поединок с Исраэлем Адесаньей.
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