Уиттакер: «Я поднимаюсь на вершину и совершенствуюсь как боец»

Австралиец обратился к своим болельщикам

Роберт Уиттакер / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) обратился к своим болельщикам после поражения в реванше с действующим обладателем титула Исраэлем Адесаньей (22-1).

«Я поднимаюсь на вершину и совершенствуюсь как боец. В каждом выступлении вы можете лицезреть лучшую версию меня, и мне нравится тот факт, что у совершенства нет предела. Спасибо моим фанатам, команде и всем, кто помогал мне при подготовке, я делаю это благодаря вам, ребята. Благодарю вас от всего сердца. Оставайтесь рядом, скоро «Жнец» станет еще лучше».

Роберт Уиттакер заявил, что проведет еще один поединок с Исраэлем Адесаньей.