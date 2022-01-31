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Украинец Бабинский выиграл бронзу чемпионата мира

Дмитрий уступил сопернику решением судей
MMA
15:38
Украинец Бабинский выиграл бронзу чемпионата мира

В Абу-Даби на чемпионате мира по смешанным единоборствам украинец Дмитрий Бабинский выиграл бронзовую медаль в полутяжелом весе.

В полуфинале украинец проиграл шведу Робину Энонтенкио. Бабинский активно начал поединок и перевел бой в партер. Однако на настиле стало понятно, что швед хорошо владеет навыками грэпплинга, за счет которых он вязал Дмитрия и по итогам отведенного времени выиграл решением судей.


Карен Агабекян
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Теги

Дмитрий Бабинский сборная Украины (MMA)

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