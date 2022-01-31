Украинец Бабинский выиграл бронзу чемпионата мира

Дмитрий уступил сопернику решением судей

В Абу-Даби на чемпионате мира по смешанным единоборствам украинец Дмитрий Бабинский выиграл бронзовую медаль в полутяжелом весе.



В полуфинале украинец проиграл шведу Робину Энонтенкио. Бабинский активно начал поединок и перевел бой в партер. Однако на настиле стало понятно, что швед хорошо владеет навыками грэпплинга, за счет которых он вязал Дмитрия и по итогам отведенного времени выиграл решением судей.



