Денис Бондарь – о дебюте в UFC: «Больше думаю не о сопернике, а о своих кондициях и задачах на бой»
Бондарь провел дебютную процедуру взвешивания в UFC. Украинец вложился в лимит дивизиона
Турнир UFC Fight Night 200 пройдет в ночь с 5 на 6 февраля
08:15
Гордон и Бондарь / Фото - mmajunkie.usatoday.comВ Лас-Вегасе (Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания турнира UFC Fight Night 200, который пройдет 5 февраля.
Главным событием ивента станет поединок в среднем весе между Джеком Херманссоном (22-6) и Шоном Стриклендом (24-3).
Отметим, что свой дебютный поединок в промоушене проведет украинский боец наилегчайшего дивизиона Денис Бондарь (14–2). Он встретится в октагоне с канадцем Малкольмом Гордоном (13–5).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 200:
Основной кард:
Джек Херманссон (185.5) – Шон Стриклэнд (185.5)
Ник Максимов (185) – Пунахеле Сориано (185)
Шавкат Рахмонов (170.5) – Карлстон Линдси Харрис (169)
Сэм Алви (205) – Фил Хоус (205)
Брайан Батл (185.5) – Трисин Гор (186)
Джулиан Эроса (145.5) – Стивен Питерсон (149)
Прелимы:
Джон Кастанеда (136) – Майлз Джонс (135.5)
Хаким Даводу (146) – Майк Тризано (145.5)
Чиди Нджокуани (185) – Марк-Андре Баррио (184.5)
Алексис Дэвис (135) – Юлия Столяренко (135.5)
Джейлтон Алмейда (203) – Данило Маркес (205.5)
Джейсон Уитт (171) – Филип Роу (170.5)
Денис Бондарь (125) – Малкольм Гордон (126)
Накануне Бондарь высказался о предстоящем дебюте в UFC.
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