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Украинец Бондарь выступит на UFC Fight Night 200. Известен файткард турнира
Ивент состоится в Лас-Вегасе
08:21
Денис Бондарь / Фото - Facebook5 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 200.
Главным событием ивента станет поединок в среднем весе между Джеком Херманссоном (22-6) и Шоном Стриклендом (24-3).
Отметим, что свой дебютный поединок в промоушене проведет украинский боец наилегчайшего дивизиона Денис Бондарь (14–2). Он встретится в октагоне с канадцем Малкольмом Гордоном (13–5).
Представляем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард:
Джек Херманссон – Шон Стриклэнд
Пунахеле Сориано – Ник Максимов
Шавкат Рахмонов – Карлстон Харрис
Сэм Алви – Фил Хьюз
Брайан Баттл – Трейжан Гор
Предварительный кард:
Джулиан Эроса – Стивен Петерсон
Майлс Джонс – Джон Кастаньеда
Хаким Даводу – Майкл Тризано
Марк-Андре Баррио – Чиди Нджокуани
Джейсон Уитт – Филип Роу
Алексис Дэвис – Юлия Столяренко
Жаилтон Алмейда – Данило Маркес
Малкольм Гордон – Денис Бондарь
Ранее стала известна дата дебютного боя украинца Игоря Потери (19-2) в UFC. Его соперником станет румынский полутяж Николае Негумерян (11-1).
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