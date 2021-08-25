Украинка Мороз узнала дату следующего боя в UFC

Марина не выходила в октагон больше года

Марина Мороз / фото - UFC

Украинская боец ММА Марина Мороз (10-2) узнала дату своего возвращения в октагон. Она проведет бой в рамках турнира UFC 16 октября в Лас-Вегасе.

Соперницей Мороз станет Луиза Каролина (7-2). Для бразильянки это будет 3-й бой в рамках промоушена. В UFC на ее счету есть 1 поражение.

Напомним, что Мороз последний бой провела в марте 2020 года. После этого она трижды снималась с поединков по разным причинам.

Мороз ранее призналась, что раздумывала о переходе в бои на голых кулаках.