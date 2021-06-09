Во главе с украинцем. Файткард турнира Bellator 260, где Амосов наконец-то подерется за пояс
Украинская динамо-машина. Вот как украинский монстр Ярослав Амосов доминирует в MMA
Вскоре парень из Киевской области может стать чемпионом Bellator
20:26
Ярослав Амосов / Фото: BELLATOR
В Bellator на официальном YouTube-канале
представили подборку лучших моментов с доминированием украинского претендента на титул в полусреднем весе Ярослава Амосова (25-0).
Напомним, 12 июня в США Амосов сразится с чемпионом Дугласом Лимой.
Комментарии 0