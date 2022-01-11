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Украинский актер Джигурда вызвал на бой российского спортивного журналиста
Дмитрий Губерниев уже пытается соскочить с поединка
11 января 15:38
Джигурда vs Губерниев
Украинский актер Никита Джигурда, который сейчас проживает в России, вызвал на поединок по правилам бокса спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.
Инцидент произошел на YouTube-канале Lena Kuka crew, где Джигуда, актриса Надежда Сысоева и Губерниев впервые читали сценарий несуществующего фильма.
Джигурда слишком серьезно воспринял поведение Губерниева к актрисе.
«Я его в октагон вызываю, жлоба, чтобы настучать ему в репу за оскорбление моей девочки. Богиня».
Губерниев затем отказался драться с Джигурдой, сославшись на возраст 60-летнего актера.
«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже не молодой... Нужно беречь Никиту. А если говорить серьезно, то с пожилыми дяденьками не дерусь».
Напомним, ранее Джигурда проиграл нокаутом в поединке с более молодым оппонентом.