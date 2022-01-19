UFC продлило контракт с другом Макгрегора
Украинский боец дебютирует в UFC и – сразу на номерном турнире
Игорь Потеря узнал имя первого соперника в сильнейшем промоушене мира
21:47
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA
Украинский полутяжеловес Игорь Потеря (19-2) вскоре проведет дебютный бой в UFC – сильнейшем промоушене мира.
Боец выступит на номерном турнире UFC 272, который состоится 5 марта. В октагоне Потеря встретится с Николае Негумеряну (11-1) из Румынии.
Напомним, Потеря объявил охоту на Яна Блаховича, который ранее владел пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.