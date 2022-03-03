Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лорьян - Лион -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Киев-Баскет -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Перенесен
19:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Перенесен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:30
XSPORT Review

Украинский боец обратился к Хабибу: «Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь»

Потеря призвал Нурмагомедова высказаться о войне в Украине
MMA
18:46
Украинский боец обратился к Хабибу: «Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь»
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA

Боец Игорь Потеря (19-2) в своем Instagram призвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделиться своей точкой зрения о нападении россии на Украину:

На тебя смотрели и ровнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал глотку о чести и вере и рассказал всевозможным СМИ о том, как твой несчастный автобус перевернули.

А сейчас ты молчишь.

ВАЖНО! Обращение ко всем адекватным российским гражданам.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Хайлайты

Теги

Игорь Потеря Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хабиб: «В конце года Махачев должен подратьcя за титул чемпиона UFC»
Хабиб: «В конце года Махачев должен подратьcя за титул чемпиона UFC»
MMA
21 февраля 13:07
Потеря – о возможной атаке России: «Готов защищать Украину всеми возможными способами»
Потеря – о возможной атаке России: «Готов защищать Украину всеми возможными способами»
MMA
17 февраля 22:21
Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия
Хабиб советует Нганну остаться в UFC, если он хочет величия
MMA
17 февраля 11:49
Хабиб рассказал, при каком условии у Нганну есть шанс в бою с Фьюри
Хабиб рассказал, при каком условии у Нганну есть шанс в бою с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
17 февраля 09:32
Дуэли не будет. Потеря не выйдет на свой дебютный поединок в UFC
Дуэли не будет. Потеря не выйдет на свой дебютный поединок в UFC
MMA
10 февраля 17:58
2
Хабиб Нурмагомедов о бое с Джейком Полом: «Мне хватит нескольких минут»
Хабиб Нурмагомедов о бое с Джейком Полом: «Мне хватит нескольких минут»
MMA
03 февраля 22:54

Новости: MMA

Украинский боец обратился к Хабибу: «Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь»
Украинский боец обратился к Хабибу: «Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь»
18:46
Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»
Макгрегор дал понять, что готов приобрести «Челси»
09:00
Макгрегор поборется за пояс UFC
Макгрегор поборется за пояс UFC
02 марта 09:30
Украинский чемпион Bellator: «Я вернулся и буду защищать свою страну как смогу и чем смогу»
Украинский чемпион Bellator: «Я вернулся и буду защищать свою страну как смогу и чем смогу»
27 февраля 10:59
Макгрегор готов провести бой с Оливейрой в июле
Макгрегор готов провести бой с Оливейрой в июле
26 февраля 19:50
Уиттакер: «Планирую получить третий поединок с Адесаньей до конца года»
Уиттакер: «Планирую получить третий поединок с Адесаньей до конца года»
25 февраля 10:30
Александр Емельяненко – о победе над Монсоном: «В принципе, немножко повыбивал пальцы и суставы»
Александр Емельяненко – о победе над Монсоном: «В принципе, немножко повыбивал пальцы и суставы»
24 февраля 08:24
Емельяненко-младший не оставил шансов Монсону в кулачном поединке
Емельяненко-младший не оставил шансов Монсону в кулачном поединке
24 февраля 07:41
Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
Блахович рассказал, за счет чего ему удалось победить Исраэля Адесанью
23 февраля 22:59
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости