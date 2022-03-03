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Украинский боец обратился к Хабибу: «Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь»
Потеря призвал Нурмагомедова высказаться о войне в Украине
18:46
Фото: facebook.com/IHORPOTIERIAMMA
Боец Игорь Потеря
(19-2) в своем Instagram призвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделиться своей точкой зрения о нападении россии на Украину:
На тебя смотрели и ровнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал глотку о чести и вере и рассказал всевозможным СМИ о том, как твой несчастный автобус перевернули.
А сейчас ты молчишь.