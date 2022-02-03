Петр Ян: «Стерлинг будет плакать 9-го апреля»
Украинский боец UFC Бондарь назвал фаворита реванша Ян – Стерлинг
Второй поединок между бойцами состоится 9 апреля
13:25
Денис Бондарь / Фото - FacebookУкраинский боец наилегчайшего дивизиона UFC Денис Бондарь считает россиянина Петра Яна (16-2) фаворитом в реванше с чемпионом легчайшего веса американцем Алджамейном Стерлингом (20-3).
«Не нужно быть гением, чтобы понимать, что Петр Ян – крутой. Прогноз понятен. Давайте еще так скажу, я все-таки не из США, я из Украины. В любом случае при любых бы раскладах болел за Петра. Но если даже не смотреть на это, он – крутой, и думаю, что в этом поединке он победит».
Реванш Стерлинг – Ян состоится в со-главном событии турнира UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально поединок должен был состояться 5 марта.
Отметим, что Бондарь свой дебютный поединок в промоушене проведет на турнире UFC Fight Night 200.
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