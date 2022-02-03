Украинский боец UFC о рекомендациях по общению с россиянами: «На то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем»

Денис Бондарь / Фото: WWFC

Боец наилегчайшего веса UFC, украинец Денис Бондарь (10-1) высказался о рекомендациях Министерства молодежи и спорта олимпийцам по поводу общению с россиянами на Олимпийских играх в Пекине.



Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены все понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем.

Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, что это главное».