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Украинский боец UFC о рекомендациях по общению с россиянами: «На то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем»
Денис Бондарь высказался о своем общении с российскими спортсменами
18:23
Денис Бондарь / Фото: WWFC
Боец наилегчайшего веса UFC, украинец Денис Бондарь (10-1) высказался о рекомендациях Министерства молодежи и спорта олимпийцам по поводу общению с россиянами на Олимпийских играх в Пекине.
«Это все длится очень долгий период, и мы – спортсмены, все прекрасно понимаем. Сейчас я нахожусь в Америке, но здесь много ребят из России и из других стран. Все со всеми общаются, друг другу помогают.
Если слышат русскую речь, то подходят и что-то советуют или как-то пытаются помочь, поэтому я думаю, что все спортсмены все понимают, а на то, что происходит там наверху, мы повлиять не можем.
Они что-то кому-то советуют, но не понимают, что жить-то нам. Мы друг с другом соревнуемся и все друг друга уважаем. Я считаю, что это главное».
Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины напомним, что Россия – это страна-агрессор, с которой идет война.
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