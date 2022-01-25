Украинский боец UFC: «У нас бойцы СНГ превосходят заокеанских. Мы лучше»

Игорь Потеря / Фото: instagram.com/ihorduelistpotieria

Украинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) рассказал об отличиях бойцов из СНГ и США.



Знаешь, в чем разница между американским бойцом и нашим? Они верят в свой успех. Не скажу, что они техничнее. Просто сумасшедшие, что ли. Не хочу возвысить себя за чей-то счет. Просто понял, что я крутой и готов к новым вершинам. Я не зря встаю по утрам, иду на тренировку, пашу».