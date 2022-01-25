Потеря – о дебюте в UFC: «Скажу коротко: Я есть Шоу!»
Украинский боец UFC: «У нас бойцы СНГ превосходят заокеанских. Мы лучше»
Потеря признался, что в США бойцы более уверенные
16:38
Игорь Потеря / Фото: instagram.com/ihorduelistpotieria
Украинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) рассказал об отличиях бойцов из СНГ и США.
«Когда я поехал на сборы в Америку перед поединком с поляком, поработал со многими ребятами и подумал: «Серьезно? Я настолько крут?!». Я самоутвердился. Понял, что делаю все не напрасно. Увидел, что у нас бойцы СНГ превосходят заокеанских. Мы лучше.
Знаешь, в чем разница между американским бойцом и нашим? Они верят в свой успех. Не скажу, что они техничнее. Просто сумасшедшие, что ли. Не хочу возвысить себя за чей-то счет. Просто понял, что я крутой и готов к новым вершинам. Я не зря встаю по утрам, иду на тренировку, пашу».
Напомним, Потеря дебютирует в UFC на номерном 272 турнире, который состоится 5 марта.