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Украинский прорыв, уход Хабиба, перелом Макгрегора и другие топовые события 2021 года

XSPORT.ua знакомит своих читателей с самыми значимыми событиями последних 12 месяцев
MMA
30 декабря 18:30
Украинский прорыв, уход Хабиба, перелом Макгрегора и другие топовые события 2021 года
Хабиб, Амосов и Макгрегор

ХАБИБ ОКОНЧАТЕЛЬНО ДАЛ ПОНЯТЬ – ОН НЕ ВЕРНЕТСЯ

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов (29-0) провел свой последний бой в MMA. Затем россиянин объявил о завершении карьеры, но от титула не отказывался. Этот факт сильно тревожил фанатов, надеющихся на возвращение «Орла».

За последние четыре года Нурмагомедов стал одним из самых популярным бойцов в мире благодаря любви мусульман. Впервые боец, исповедующий ислам, вышел на такой высокий уровень и занял первую строчку в рейтинге лучших бойцов P4P. Подобное сразу же потянуло в промоушен деньги из нефтяного ОАЭ. Шейхи платили очень много UFC за проведение турниров. Это были настолько большие суммы, что перекрывали деньги от американских телеканалов за трансляцию турниров в прайм-тайм. Шоу начали показывать в удобное время для Арабских стран и Европы. Организация получила на Востоке миллионы новых фанатов, а ее стоимость на мировом рынке подскочила на миллиарды долларов.

Хабиба любят в Дубаи
Хабиба любят в Дубаи

Когда Хабиб объявил о завершении карьеры, с ним несколько раз встречались, проводя переговоры о возвращении, но безуспешно, поскольку россиянин потерял мотивацию выступать. Лишь в 2021-м году в промоушене наконец смирились с потерей Хабиба и забрали у него титул.

Хабиб на пенсии время зря не теряет и продвигает свой промоушен Eagle FC, куда уже начал подписывать звездных бойцов. А в дальнейшем может случиться так, что между UFC и Нурмагомедовым пробежит черная кошка, поскольку организация россиянина взяла резвый старт и быстро может выбиться в тройку лидеров мира MMA.

МИОЧИЧ ПРОИГРАЛ ТИТУЛ НГАННУ

В марте состоялся реванш Стипе Миочича (20-4) и Фрэнсиса Нганну (16-3). В этом поединке камерунец наконец стал чемпионом, выиграв у лучшего тяжеловеса в истории.

Перед боем Нганну был очевидным фаворитом, поскольку после их первого боя, где у него не было даже шанса, он нокаутировал в первых раундах Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса, Джуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенструика. Во всех этих боях Фрэнсис не понес никакого ущерба.


Миочич в отличе от претендента провел три боя подряд с Даниэлем Кормье. В каждом из этих схваток была война, в которых пожарник понес огромный ущерб. На реванш с Нганну выходил не тот Миочич, что в январе 2018-го. Это был возрастной боец, с множеством травм и на спаде.

В реванше Миочич, как и в первом поединке, попытался перевести бой в партер, но не смог. А во втором раунде Нганну завершил бой нокаутом. На самом деле, для камерунца это была легкая работа.

ТРЭШТОК-МАСТЕР ХАМЗАТ ЧИМАЕВ

Мужчины с Кавказа смиренны, но что с ними происходит после того, как их детство и юность проходят в Западной стране, где демократия и свобода слова – это не пустой звук? Швед с чеченскими корнями Хамзат Чимаев (10-0) показал, что парень с сурового Северного Кавказа может спокойной стать подобием Конора Макгрегора.


Чимаев дебютировал в UFC в июле 2020-го и за 35 дней выиграл три боя. Казалось, что швед проведет еще несколько поединков, но затем от его кандидатуры начали отказываться все бойцы промоушена. К тому же, Хамзат заразился коронавирусом и очень сложно его переносил. В 2021-м боец даже объявил о завершении карьеры. Затем он поехал на историческую родину, в Чечню, и там его смогли вернуть в бои. Все время в UFC, кроме периода болезни, он использовал очень жесткий трэшток и иногда бил ниже пояса.

От Хамзата мы видели наезды на Хабиба, Макгрегора, Ковингтона, Усмана и десятков других бойцов. Некоторым он обещал оторвать голову, а других просто убить.

В октябре текущего года Хамзат вернулся и переехал Ли Джиглианга. Затем он продолжил новый виток трэштока, с оскорблением и вызовами для всех топов полусреднего веса.

ПЕРЕЛОМ КОНОРА МАКГРЕГОРА

В январе 2021-го, после годового простоя, потраченного на богатую жизнь за средства от продажи виски, в клетку вернулся Конор Макгрегор (22-6). Ирландец провел реванш с Дастином Порье (28-7).

История этого противостояния началась в сентябре 2014 года, когда, будучи полулегковесами, они встречались и тогда Макгрегор не испытал никаких проблем, выиграв техническим нокаутом. С тех пор ирландец чуть прибавил, выиграл титул в 66 кг, перешел в легкий вес и стал чемпионом, после чего его карьера начала продолжительную стагнацию. Порье же все это время прогрессировал как в своем боксе, так и в партере.


Когда бойцы вышли на реванш, что Дастин показал, что находится на совершенно другом уровне и нокаутировал Конора во второй пятиминутке. Ожидаемо, что Макгрегор вскоре попросил реванш и ему его с радостью предоставили. Ну, кто же обидит курицу, несущую золотые яйца?

В третьем поединке Макгрегор выглядел лучше, чем во втором, но неудачный удар ногой привел к ее перелому – мы увидели разочарование ирландца, которому предстояло продолжительное восстановление после тяжелой травмы.

ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕЙРА СТАЛ ЧЕМПИОНОМ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ ВЕСЕ

После ухода Нурмагомедова на пенсию легкому весу потребовался новый чемпион. Среди претендентов были Дастин Порье, Конор Макгрегор, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Поскольку, первые два решили подраться друг с другом, а Гэтжи проявил большую жадность, несмотря на унизительное поражение от Хабиба то за титул сразились Чендлер и Оливейра.


В поединке американца и бразильца мы увидели один из лучших боев года. Майкл отправил Чарльза в нокдаун в первом раунде, но во втором Оливейра переродился и победил нокаутом. При этом, его никто не считал фаворитом, поскольку ранее он легко сдавался и проигрывал, но преодолев определенную черту, у него началась победная серия.

Оливейра после завоевания титула встретился с Порье и снова ему дали статус андердога. А закончилось все очевидно – Чарльз победил удушением в третьем раунде.

ВПЕРВЫЕ УКРАИНЕЦ ВЫИГРАЛ ЗНАЧИМЫЙ ТИТУЛ В MMA

Украина всегда славилась своими боксерами и намного проблематичнее ситуация была в MMA. После прославленного харьковчанина Игоря Вовчанчина не было ни одного бойца, кто мог бы прославить страну на международной арене. Даже отсутствовали бойцы, которые хотя бы подходили в топовому уровню.


Первым за многие годы стал полусредневес из Ирпеня, Киевской области, Ярослав Амосов (26-0). Воспитанник столичного клуба «Гермес» в отличие от множества украинских бойцов фанатично относится к своему ремеслу, постоянно ездит на международные сборы, тренируется с боксерами, кикбоксерами и борцами. Уже сейчас Ярослав имеет уникальную борьбу, благодаря которой выиграл все свои профессиональные поединки. К тому же, он четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.

В Bellator Амосов провел семь поединков и все выиграл. В большинстве из них украинцу удалось победить хороших борцов высокого уровня. В своем последнем бою Ярослав выиграл у опытного и опасного ударника Дугласа Лимы. Соперник славился тем, что любил разбивать борцов своими киками, что мы видели в бою с Рори Макдональдом. Но украинец не дал ему ни шанса и благодаря умной работе в партере стал первым чемпионом Bellator в истории нашей страны.

ПЕНЬЯ ШОКИРОВАЛА МИР, УДОСРОЧИВ НУНЬЕС

Самым большим апсетом года в мире MMA стало поражение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе и действующей обладательницы титула в полулегком дивизионе Аманды Нуньес (21-5) в бою с середняком Джулианной Пеньей (11-4).

Нуньес после поражения от Кэйт Цингано в 2014-м году вела серию из 12 побед, где в числе скальпов самые топовые имена женского MMA – Ронда Роузи, Миша Тейт, Кристина «Киборг» Джустино, Валентина Шевченко и Холли Холм. Это были самые топовые оппонентки, и их она прошла очень легко.


Казалось, что Нуньес навечно заняла трон чемпионки. Именно поэтому многие девушки ее избегали. Пенью также выбирали из того момента, что она согласилась. При этом, Джулианна в последних четырех боях проиграла два. Ее удосрочили Шевченко и Жермейн де Рандами. Выиграла американка лишь у Никко Монтаньо и Сары МакМэн. Для получения титульного боя таких побед мало.

Что же случилось в бою? Мы увидели полнейшую недооценку со стороны Нуньес, повлекшее плохую подготовку и досрочное поражение. Если она хочет все исправить, то придется многое поменять в подготовке.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Ярослав Амосов

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