Украину могут лишить чемпионата Европы, если российских спортсменов не допустят к участию

фото / GAMMA

Пресс-служба Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщила, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Во время подготовки к чемпионату Европы 2021 года в Украине в СМИ появилась информация о комментариях, которые были даны UF MMA и президентом федерации Владимиром Теслей по поводу дискриминации российских атлетов на турнире и которые были неверно истолкованы прессой. Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам.

В ответ на это GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям. GAMMA и местные организаторы продолжают упорно трудиться для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года в Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA».