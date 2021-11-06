Ковингтон рассказал, кто помешал ему победить Усмана в их первом бою
Усман: «Если Ковингтон не сделал домашнюю работу, то я уберу эту сучку еще раньше»
Чемпион UFC – о грядущем бое на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке
14:00
Камару Усман / Фото - eurosportЧемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман (16-2) прокомментировал предстоящую защиту титула против топового американца Колби Ковингтона (19-1).
Цитирует Усмана MMA Junkie.
«Я просто хочу сказать, что мне повезло находиться в этом положении, я могу показать еще одно такое же выступление, как в первый раз. Если Ковингтон сделал свою домашнюю работу, это будет потрясающий бой. Но если он этого не сделал, я уберу эту сучку еще раньше».
Напомним, что Усман и Ковингтон проведут реванш 6 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в главном событии турнира UFC 268.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 07:00.
Комментарии 0