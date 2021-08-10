Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
Усман готов подраться против Висенте Люке
Бразилец бросил вызову чемпиону UFC после победы над Киесой
13:50
Фото: MMA Mania
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) в Twitter ответил на вывоз бразильца Висенте Люке (21-7-1), который на последнем турнире побилМайкла Киесу (18-6):
«Ты выглядел отлично, мой друг. Возможно, мы скоро станцуем».
За пределами октагона Усман и Люке поддерживают дружеские отношения.
Напомним, в следующем поединке Усман встретится с Колби Конвингтоном.
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