Усман и Масвидаль возглавят UFC 261

В UFC решили дать Хорхе реванш, но уже с полноценной подготовкой

Масвидаль и Усман / Фото: MMA Fighting

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (18-1) в следующем поединке проведет реванш против кубинца Хорхе Масвидаля (35-14).Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани.



Бой состоится 24-го апреля на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, во главе турнира UFC 261.

Усман и Масвидаль дрались в июле 2020 года и Камару победил единогласным решением судей. Но в том поединке Масвидаль был вынужден драться на коротком уведомлении, заменив Гилберта Бернса.

Также на UFC 261 чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко подерется с Джессикой Андараде, а минимального дивизиона Вейли Жанг сразится с Роуз Намаюнас.