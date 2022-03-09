Усман: «Когда люди увидят бой с Альваресом, их челюсти упадут на пол»

Камару Усман / фото - UFC

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-1) в интервью ESPN заявил, что одержит победу над лидером боксерского рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Теперь вернемся к боксу. Думали ли вы, что Бастер Даглас побьет Майка Тайсона? Никто не думал. В этом и заключается сумасшествие того, чем мы занимаемся, этого спорта, боев. Никто не знает, какой в тебе бойцовский пес. Когда ты говоришь людям о своих планах, конечно, они в это не верят, потому что они не делают того, что делаешь ты. Они не видят этого, не знают, какое у тебя сердце, какая у тебя энергия. Никто этого не знает, никто этого не видит. Но то, что я говорю себе изо дня в день, я воплощаю в жизнь. Внутри меня лев – нигерийский, африканский лев, и люди этого не понимают.

Конечно, люди не верят словам, и не надо верить. Но когда они увидят это, их челюсти упадут на пол, и они поверят».