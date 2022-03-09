Усман: «Когда люди увидят бой с Альваресом, их челюсти упадут на пол»
Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман (20-1) в интервью ESPN заявил, что одержит победу над лидером боксерского рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
«Думали ли вы, что у Пеньи есть шанс побить Аманду Нуньес? Только честно. Окей, двигаемся дальше. Думали ли вы, что Ронда Роузи проиграет тот бой Холли Холм? Еще хороший пример: Конор Макгрегор бился с Нэйтом Диасом. Диас вышел на 10-дневном уведомлении. Думали ли вы, что Конор проиграет этот бой?
Теперь вернемся к боксу. Думали ли вы, что Бастер Даглас побьет Майка Тайсона? Никто не думал. В этом и заключается сумасшествие того, чем мы занимаемся, этого спорта, боев. Никто не знает, какой в тебе бойцовский пес. Когда ты говоришь людям о своих планах, конечно, они в это не верят, потому что они не делают того, что делаешь ты. Они не видят этого, не знают, какое у тебя сердце, какая у тебя энергия. Никто этого не знает, никто этого не видит. Но то, что я говорю себе изо дня в день, я воплощаю в жизнь. Внутри меня лев – нигерийский, африканский лев, и люди этого не понимают.
Конечно, люди не верят словам, и не надо верить. Но когда они увидят это, их челюсти упадут на пол, и они поверят».
Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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