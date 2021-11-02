Усман: «Ковингтон готов говорить что угодно, только чтобы привлечь к себе внимание и оставаться актуальным»
Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) заявляет, что испытывает меньше враждебности к американцу Колби Ковингтону (16-2), по сравнению с их первым поединком.
Усмана цитирует ресурс mmanews.com:
«Мы дошли в наших взаимоотношениях с Колби до определенной черты. Я являюсь чемпионом уже некоторое время. Сейчас настал момент, когда я не обращаю внимания на весь этот шум вокруг поединка и моего соперника. Я просто знаю, что мне нужно выйти и драться. Самое главное, это выполнить свою работу, получить сумку, пойти домой и лечь спать со своим деньгами.
Если говорить о Ковингтоне, то он еще гонится за этим черным пиаром. Он гонится за тем статусом, который есть у меня. Потому что я чемпион, известен во всем мире. Он все еще гонится за этим, но никогда не получит этот статус, пока я стою у него на пути.
Ковингтон котов говорить что угодно, только чтобы привлечь к себе внимание и оставаться актуальным. Вот в какой он позиции находится. Мне не нужно этого делать. Я просто прихожу на работу и занят своим делом».
Колби Ковингтон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Камару Усманом.
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