Усман: «Ковингтон готов говорить что угодно, только чтобы привлечь к себе внимание и оставаться актуальным»

Камару Усман / фото - UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман (19-1) заявляет, что испытывает меньше враждебности к американцу Колби Ковингтону (16-2), по сравнению с их первым поединком.

Усмана цитирует ресурс mmanews.com:

Если говорить о Ковингтоне, то он еще гонится за этим черным пиаром. Он гонится за тем статусом, который есть у меня. Потому что я чемпион, известен во всем мире. Он все еще гонится за этим, но никогда не получит этот статус, пока я стою у него на пути.

Ковингтон котов говорить что угодно, только чтобы привлечь к себе внимание и оставаться актуальным. Вот в какой он позиции находится. Мне не нужно этого делать. Я просто прихожу на работу и занят своим делом».