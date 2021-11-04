Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 0
Сегодня 47
Завтра 23
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
Хоккей (9 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 3:0 Окончен
01:00 Филадельфия Флайерс - Аризона Койотис 3:0 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Вегас Голден Найтс 4:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторс 5:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:3 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 89:117 Окончен
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит 110:125 Окончен
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 119:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 112:100 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 119:117 Окончен
Теннис (3 события из 20) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
00:30 Casper Ruud - Александр Бублик 2:0 Окончен
21:05 Душан Ладжович - Александер Зверев 0:2 Окончен
23:10 Илья Ивашка - Даниил Медведев 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (24 события из 32) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Брондбю - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Лион - Спарта Прага -:- Запланирован
19:45 Монако - ПСВ -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - Штурм -:- Запланирован
19:45 Легия Варшава - Наполи -:- Запланирован
19:45 Олимпиакос - Айнтрахт -:- Запланирован
19:45 Галатасарай - Локомотив Москва -:- Запланирован
19:45 Генк - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Лестер - Спартак Москва -:- Запланирован
22:00 Антверпен - Фенербахче -:- Запланирован
22:00 Марсель - Лацио -:- Запланирован
22:00 Црвена Звезда - Митьюлланд -:- Запланирован
22:00 Брага - Лудогорец -:- Запланирован
22:00 Байер - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Селтик -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Рапид Вена -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Гент - Партизан -:- Запланирован
19:45 Заря - ЦСКА София -:- Запланирован
19:45 АЗ Алкмаар - Клуж -:- Запланирован
22:00 Рома - Бодо/Глимт -:- Запланирован
22:00 Унион Берлин - Фейеноорд -:- Запланирован
22:00 ПАОК - Копенгаген -:- Запланирован
22:00 Ренн - Мура -:- Запланирован
22:00 Тоттенхэм - Витесс -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Чикаго Блэкхокс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
02:30 Эдмонтон Ойлерс - Нэшвилл Предаторс 5:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Краматорск -:- Запланирован
19:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован
Баскетбол (14 событий из 14) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107:104 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 114:92 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 112:99 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
Теннис (3 события из 15) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:45 Новак Джокович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
17:05 Григор Димитров - Александер Зверев -:- Запланирован
20:30 Sebastian Korda - Даниил Медведев -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
01:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
01:00 Оттава Сенаторс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
01:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Калгари Флэймс - Даллас Старз -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован

Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном

Камару в реванше обещает подойти к бою с холодной головой

MMA
12:03
Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном
Камару Усман / Фото: ESPN

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) рассказал о противостоянии с Колби Ковингтоном (16-2). Слова нигерийца приводит MMA Junkie.

«Главной ошибкой в первом бою с Ковингтоном я считаю то, что я дрался на эмоциях. Думаю, именно поэтому я пропускал довольно много ударов. Но это был веселый бой. Я получал удовольствие. Я показал фанатам, что внутри меня тоже живет маленький безумец. В этот раз я хочу показать более качественное выступление.

Теперь я вовлечен в PPV бизнес. У меня нет желания надолго выбивать его из игры. Конечно, я хочу финишировать его, но мне также хочется, чтобы он смог быстро вернуться в строй. Это даст мне возможность снова избить его и заработать еще больше денег».

Напомним, Усман проведет реванш с Ковингтоном 7 ноября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Колби Ковингтон Камару Усман

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Альварес жестко ответил Усману на предложение о поединке
Альварес жестко ответил Усману на предложение о поединке
Бокс Профессиональный бокс
12:53
«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу
«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу
MMA
12:18
Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
MMA
10:38
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
MMA
08:24
О’Мэлли: «Хочу, чтобы Ковингтон стал чемпионом»
О’Мэлли: «Хочу, чтобы Ковингтон стал чемпионом»
MMA
3 ноября 13:59
Ковингтон: «Я собираюсь уложить спать Усмана прямо в Madison Square Garden»
Ковингтон: «Я собираюсь уложить спать Усмана прямо в Madison Square Garden»
MMA
3 ноября 09:41

Новости: MMA

Макгрегор встретился с Джонни Деппом и напоил его своим виски
Макгрегор встретился с Джонни Деппом и напоил его своим виски
12:58
Bare Knuckle FC подписали бывшего топа UFC
Bare Knuckle FC подписали бывшего топа UFC
12:35
«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу
«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу
12:18
Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном
Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном
12:03
Чендлер: «Махачев пока не дотягивает к Хабибу»
Чендлер: «Махачев пока не дотягивает к Хабибу»
11:48
Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
10:38
Усман высказался о поединке с Чимаевым
Усман высказался о поединке с Чимаевым
09:58
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
08:24
Известный российский кулачный боец из лиги Hardcore очень жестоко избил свою девушку
Известный российский кулачный боец из лиги Hardcore очень жестоко избил свою девушку
3 ноября 15:03
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости