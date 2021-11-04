Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном

Камару Усман / Фото: ESPN

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) рассказал о противостоянии с Колби Ковингтоном (16-2). Слова нигерийца приводит MMA Junkie.



Теперь я вовлечен в PPV бизнес. У меня нет желания надолго выбивать его из игры. Конечно, я хочу финишировать его, но мне также хочется, чтобы он смог быстро вернуться в строй. Это даст мне возможность снова избить его и заработать еще больше денег».