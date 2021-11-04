Стало известно имя бойца, страхующего бой Усман – Ковингтон
Усман назвал свою ошибку в бою с Ковингтоном
Камару в реванше обещает подойти к бою с холодной головой
12:03
Камару Усман / Фото: ESPN
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) рассказал о противостоянии с Колби Ковингтоном (16-2). Слова нигерийца приводит MMA Junkie.
«Главной ошибкой в первом бою с Ковингтоном я считаю то, что я дрался на эмоциях. Думаю, именно поэтому я пропускал довольно много ударов. Но это был веселый бой. Я получал удовольствие. Я показал фанатам, что внутри меня тоже живет маленький безумец. В этот раз я хочу показать более качественное выступление.
Теперь я вовлечен в PPV бизнес. У меня нет желания надолго выбивать его из игры. Конечно, я хочу финишировать его, но мне также хочется, чтобы он смог быстро вернуться в строй. Это даст мне возможность снова избить его и заработать еще больше денег».
Напомним, Усман проведет реванш с Ковингтоном 7 ноября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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