Усман: «Когда люди увидят бой с Альваресом, их челюсти упадут на пол»
Усман: «Не ждите, что Ковингтон снова станет впереди всей очереди»
Нигериец сомневается, что третий бой с американцем состоится в ближайшее время
18 марта 21:30
Камару Усман / фото - marca.com
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) признался, что третий бой с бывшим претендентом на титул в его дивизионе Колби Ковингтоном (17-3) вполне вероятен, но сомневается, что поединок состоится в ближайшее время.
Усмана цитирует mmanews.com:
«Да, Ковингтон что-то пытается строить из себя, но я понимаю почему он это делает. Конечно же, он все это делает, чтобы зарабатывать деньги. Я понимаю и уважаю это. Но, с другой стороны, не ждите, что Колби сможет снова стать впереди всей очереди, кода там находятся такие парни, как Висенте Люке и Гилберт Бернс. Так что пусть Колби не ждет, что он перепрыгнет этих ребят, потому что он ведет себя вызывающе и привлекает к себе внимание».
Камару Усман заявил, что одержит победу над Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
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