Усман: «Нганну доказал, что он неоспоримый чемпион мира»

Камару Усман / фото - ESPN

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) прокомментировал победу обладателя титула в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (17-3) над Сирилом Гане (10-1).

Усмана цитирует портал sportskeeda.com:

Так что Нганну упорно прошел через это и получил такой тяжелый бой. Знаете, этот парень вам не шутка. Гане – серьезный боец, и Фрэнсис доказал, что он неоспоримый чемпион мира. Я несказанно горжусь им. Пояс остается в Африке».