Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»
Усман: «Нганну доказал, что он неоспоримый чемпион мира»
Американец прокомментировал победу камерунца
20:45
Камару Усман / фото - ESPN
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) прокомментировал победу обладателя титула в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (17-3) над Сирилом Гане (10-1).
Усмана цитирует портал sportskeeda.com:
«Я чувствую себя потрясающе, ведь смог созерцать очередную победу Нганну. В этот раз она далась тяжело. Это была тяжелая победа, ведь ему пришлось иметь дело с разными ситуациями, многими вещами, которые мешали проведению этого боя.
Так что Нганну упорно прошел через это и получил такой тяжелый бой. Знаете, этот парень вам не шутка. Гане – серьезный боец, и Фрэнсис доказал, что он неоспоримый чемпион мира. Я несказанно горжусь им. Пояс остается в Африке».
Фрэнсис Нганну выиграл у Сирила Гане единогласным решением судей.
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