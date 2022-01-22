Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 37
Завтра 34
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 41) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:15 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан 2:0 Окончен
10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
12:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»

Чемпион полусреднего веса – о предстоящем титульном поединке тяжелого дивизиона
MMA
08:58
Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»
Камару Усман / фото - Getty Images

Чемпион поулсреднего дивизиона UFC Камару Усман (20-1) поделился своими ожиданиями от предстоящего титульного поединка в тяжелом весе, в котором Фрэнсис Нганну (16-3) будет защищать свой пояс от посяганий Сирила Гане (10-0). Цитирует Усмана портал MMAJunkie.

«Я вижу хладнокровного убийцу. Так ведет себя Фрэнсис в каждом бою. Это большая редкость, когда мы можем наблюдать за выступлениями такого большого парня. Каждый раз, когда Фрэнсис Нганну входит в комнату, все знают, что Фрэнсис Нганну находится в комнате. Я наблюдаю за ним, он спокоен и готов выполнить свою работу.

Я думаю, что оба парня прекрасно подготовлены и оба готовы стать чемпионами. Поэтому, пусть победит сильнейший».

Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.

Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.

Результаты взвешивания Нганну – Гане.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фрэнсис Нганну Сирил Гане Камару Усман

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане
Превью
Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане
MMA
09:53
Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
MMA
21 января 21:20
Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»
Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»
MMA
21 января 16:54
Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане
Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане
MMA
21 января 15:45
Нганну не намерен выходить на поединок с Джоном Джонсом
Нганну не намерен выходить на поединок с Джоном Джонсом
MMA
21 января 14:51
«Александр – это чистый и техничный боец». Нганну поделился прогнозом на второй поединок Усик – Джошуа
«Александр – это чистый и техничный боец». Нганну поделился прогнозом на второй поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 января 09:21

Новости: MMA

Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане
Превью
Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане
09:53
Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»
Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»
08:58
«Это последний раз, когда я говорю об этом парне». Дэйна Уайт – о возможном подписании контракта с Джейком Полом
«Это последний раз, когда я говорю об этом парне». Дэйна Уайт – о возможном подписании контракта с Джейком Полом
07:54
Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
21 января 21:20
Волков сдал положительный тест на коронавирус
Волков сдал положительный тест на коронавирус
21 января 20:20
Биспинг назвал пятерку величайших тяжеловесов в истории UFC
Биспинг назвал пятерку величайших тяжеловесов в истории UFC
21 января 19:47
Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»
Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»
21 января 16:54
Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане
Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане
21 января 15:45
Нганну не намерен выходить на поединок с Джоном Джонсом
Нганну не намерен выходить на поединок с Джоном Джонсом
21 января 14:51
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45