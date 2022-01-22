Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
Усман – о Нганну: «Я вижу хладнокровного убийцу»
Чемпион полусреднего веса – о предстоящем титульном поединке тяжелого дивизиона
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Камару Усман / фото - Getty Images
Чемпион поулсреднего дивизиона UFC Камару Усман (20-1) поделился своими ожиданиями от предстоящего титульного поединка в тяжелом весе, в котором Фрэнсис Нганну (16-3) будет защищать свой пояс от посяганий Сирила Гане (10-0). Цитирует Усмана портал MMAJunkie.
«Я вижу хладнокровного убийцу. Так ведет себя Фрэнсис в каждом бою. Это большая редкость, когда мы можем наблюдать за выступлениями такого большого парня. Каждый раз, когда Фрэнсис Нганну входит в комнату, все знают, что Фрэнсис Нганну находится в комнате. Я наблюдаю за ним, он спокоен и готов выполнить свою работу.
Я думаю, что оба парня прекрасно подготовлены и оба готовы стать чемпионами. Поэтому, пусть победит сильнейший».
Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.
Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.
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