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Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера

Все результаты турнира UFC 268
MMA
09:30
Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
Камару Усман / фото - UFC

На легендарной Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел 268-й номерной турнир сильнейшего американского промоушена смешанных единоборств UFC, в рамках которого состоялись сразу два титульных реванша.

В мэйн-ивенте действующий чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) провел пятую защиту пояса против первого номера дивизиона Колби Ковингтона (16-3), тогда как в со-главном событии фанатов ожидала повторная встреча в рамках женского минимального веса между чемпионкой Роуз Намаюнас (12-4) и экс-обладательницей титула Чжан Вэйли (21-3).

Представляем вашему вниманию все результаты турнира UFC 268

Основной кард:

Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей

Роуз Намаюнас победила Чжан Вэйли раздельным решением судей

Марлон Вера победил Фрэнки Эдгара нокаутом в 3-м раунде

Шейн Бургос победил Билли Куарантилло единогласным решением судей

Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей

Прелимы:

Алекс Перейра победил Андреаса Михалидиса техническим нокаутом во 2-м раунде

Бобби Грин победил Эла Яквинту техническим нокаутом в 1-м раунде

Крис Кертис победил Фила Хоуса техническим нокаутом в 1-м раунде

Нассурдин Имавов победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом во 2-м раунде

Ранние прелимы:

Иэн Гарри победил Джордана Уильямса нокаутом в 1-м раунде

Крис Барнетт победил Джана Вилланте техническим нокаутом во 2-м раунде

Дастин Джейкоби победил Джона Аллана единогласным решением судей

Мельсик Багдасарян победил Бруно Соузу единогласным решением судей

Оде Осборн победил Си Джея Вергару единогласным решением судей

Джастин Гэтжи (23-3) победил Майкла Чендлера (22-7)  единогласным решением судей на UFC 268.

Рене Тер Велде
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Теги

Камару Усман Колби Ковингтон Роуз Намаюнас Вэйли Чжан Джастин Гэтжи Майкл Чендлер

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