Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
На легендарной Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел 268-й номерной турнир сильнейшего американского промоушена смешанных единоборств UFC, в рамках которого состоялись сразу два титульных реванша.
В мэйн-ивенте действующий чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) провел пятую защиту пояса против первого номера дивизиона Колби Ковингтона (16-3), тогда как в со-главном событии фанатов ожидала повторная встреча в рамках женского минимального веса между чемпионкой Роуз Намаюнас (12-4) и экс-обладательницей титула Чжан Вэйли (21-3).
Представляем вашему вниманию все результаты турнира UFC 268
Основной кард:
Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей
Роуз Намаюнас победила Чжан Вэйли раздельным решением судей
Марлон Вера победил Фрэнки Эдгара нокаутом в 3-м раунде
Шейн Бургос победил Билли Куарантилло единогласным решением судей
Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей
Прелимы:
Алекс Перейра победил Андреаса Михалидиса техническим нокаутом во 2-м раунде
Бобби Грин победил Эла Яквинту техническим нокаутом в 1-м раунде
Крис Кертис победил Фила Хоуса техническим нокаутом в 1-м раунде
Нассурдин Имавов победил Эдмена Шахбазяна техническим нокаутом во 2-м раунде
Ранние прелимы:
Иэн Гарри победил Джордана Уильямса нокаутом в 1-м раунде
Крис Барнетт победил Джана Вилланте техническим нокаутом во 2-м раунде
Дастин Джейкоби победил Джона Аллана единогласным решением судей
Мельсик Багдасарян победил Бруно Соузу единогласным решением судей
Оде Осборн победил Си Джея Вергару единогласным решением судей
Джастин Гэтжи (23-3) победил Майкла Чендлера (22-7) единогласным решением судей на UFC 268.
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