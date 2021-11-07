Усман в тяжелом реванше разбил Ковингтона

Нигериец добыл свою 20-ю победу в профи карьере

Камару Усман / фото - Getty Images

7 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) защитил титул в реванше с Колби Ковингтоном (16-3).

Битва вышла крайне сложной для обоих бойцов. Ковингтон пытался затянуть Усмана в партер, а нигериец, в свою очередь, успешно разбивал оппонента в стойке. Бой мог закончиться еще во втором раунде, когда за 30 секунд до окончания пятиминутки Усман дважды отправил Ковингтона в нокдаун левыми боковыми, но американец чудом пережил раунд и восстановился в перерыве.

Самым тяжелым для Усмана стал 4-й раунд. Уже в начале пятиминутки бойцы устроили хороший размен в стойке, после которого никто чудом не был потрясен.

У Ковингтона открылось второе дыхание и он смог потрясти чемпиона жестким мидл-киком, из-за чего чемпион попятился. Вскоре Ковингтон прижал Камару к сетке и обозначил контроль, а одновременно с гонгом потряс Усмана апперкотом.

Как итог – бой продлился все пять раундов и судьи единогласно отдали победу действующему чемпиону - 49:47, 49:47, 49:46.

Напомним, Гэтжи победил Чендлера в тяжелой рубке на UFC 268.