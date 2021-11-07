Усман: «Я хотел быстро избавиться от Ковингтона, но у меня не вышло. Он очень жесткий»

Камару Усман / фото - Getty Images

7 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) защитил титул в реванше с Колби Ковингтоном (16-3).

В интервью после боя Усман заявил, что Ковингтон в клетке оказался гораздо жестче, чем он ожидал.

Колби попадал хорошими ударами. Он со своими тренерами хорошо сработали. Ковингтон подтянул технику, у него стало больше мощи в ударах. Я почувствовал, что они работали над этим. Так что я должен был проявить уважение к нему.

Я лучший боец pound-for-pound на данный момент, но сегодня у меня был очень сложный бой. Я попытался нокаутировать своего соперника, но это не то, что делают лучшие. Мы не торопимся, действуем расчетливо, слушаем тренеров и находим финиш, но сегодня я дрался с лучшим бойцом в дивизионе после меня и он не позволил мне найти этот финиш. Мы хотели закатить яркое шоу, и надеюсь, нам удалось это сделать».