Усман: «Я хотел быстро избавиться от Ковингтона, но у меня не вышло. Он очень жесткий»
7 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) защитил титул в реванше с Колби Ковингтоном (16-3).
В интервью после боя Усман заявил, что Ковингтон в клетке оказался гораздо жестче, чем он ожидал.
«Ребята, я должен это сказать – я знаю, что между нами были напряженные отношения. У нас был серьезный конфликт. Вероятно, какая-то часть этого останется и после поединка, но этот парень очень жесткий. Я хотел разредиться и быстро избавиться от него, но знал, что такой боец как Ковингтон может вернуться в бой, и я могу оказаться в очень неприятной ситуации. Когда ты делишь октагон с таким жестким парнем, то ничего не можешь поделать с собой и не скроешь свое уважение к нему.
Колби попадал хорошими ударами. Он со своими тренерами хорошо сработали. Ковингтон подтянул технику, у него стало больше мощи в ударах. Я почувствовал, что они работали над этим. Так что я должен был проявить уважение к нему.
Я лучший боец pound-for-pound на данный момент, но сегодня у меня был очень сложный бой. Я попытался нокаутировать своего соперника, но это не то, что делают лучшие. Мы не торопимся, действуем расчетливо, слушаем тренеров и находим финиш, но сегодня я дрался с лучшим бойцом в дивизионе после меня и он не позволил мне найти этот финиш. Мы хотели закатить яркое шоу, и надеюсь, нам удалось это сделать».
Напомним, в Сети появилось видео, как Ковингтон покидал октагон.
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