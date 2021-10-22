«Это не достижение». Ковингтон раскритиковал Усмана за победу над Масвидалем
Усман: «Я решаю, кто станет моим следующим соперником»
Нигериец объяснил, почему Эдвардс не стал его следующим оппонентом
09:00
Камару Усман / фото - UFC
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) поделился теорией, почему Леон Эдвардс (18-3) не получил титульный бой после победы над Нейтом Диасом (20-13).
Усмана цитирует портал bjpenn.com:
«Это было прослушивание. Ты выступаешь для меня, после чего я решаю, кто станет моим следующим соперником. Я сяду с промоушеном, и мы скажем: «Мне нравится это запись. Давайте выберем его следующим». Он вышел в октагон, чтобы пройти прослушивание, и некоторое время он неплохо себя проявлял. Но потом, на 25-й минуте, ты обосрал свою кровать. Тебе нельзя так поступать.
Кто-то должен быть правдив с этим парнем. Давайте быть честны, мы все здесь знаем, что это бизнес. Партнерство между бойцами и промоушеном. И когда ты являешься чьим-то партнером, ты должен предоставлять какой-то материал для работы. Тогда как они будут продолжать бросать тебе кость за костью. И если быть откровенным, беря во внимание его последнее выступление, нельзя было так драться с Нейтом Диасом. Нельзя».
Леон Эдвардс принял поединок с Хорхе Масвидалем (35-15) на грядущем декабрьском турнире UFC 269.
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