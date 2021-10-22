Усман: «Я решаю, кто станет моим следующим соперником»

Камару Усман / фото - UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (19-1) поделился теорией, почему Леон Эдвардс (18-3) не получил титульный бой после победы над Нейтом Диасом (20-13).

Усмана цитирует портал bjpenn.com:

Кто-то должен быть правдив с этим парнем. Давайте быть честны, мы все здесь знаем, что это бизнес. Партнерство между бойцами и промоушеном. И когда ты являешься чьим-то партнером, ты должен предоставлять какой-то материал для работы. Тогда как они будут продолжать бросать тебе кость за костью. И если быть откровенным, беря во внимание его последнее выступление, нельзя было так драться с Нейтом Диасом. Нельзя».