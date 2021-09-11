Усману нужно готовиться? Ортега намерен сменить дивизион

Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега
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Американский легковес заинтриговал своих фанатов
10:34
Брайан Ортега / Фото - UFCТоповый американский полулегковес Брайан Ортега (15-1) заявил, что намерен перепрыгнуть через дивизион и попробовать свои силы в полулегкой весовой категории.
Цитирует американца middleeasy.com.
«Есть люди в других весовых категориях, которые мне не нравятся, и я бы не против подраться с ними. В полусреднем весе есть только один парень, который плохо отзывается обо мне. У него уже запланированы следующие поединки, но все же. Люди не знают, насколько я могу стать большим. Для меня не проблема набрать вес. Во время простоя я хожу с весом 185 фунтов. Так что 170 фунтов, не являются проблемой для меня. Я предпочитаю не называть имя этого бойца, пока он не согласится на бой. Могу сказать одно, что раньше уже вызывал его».
Напомним, что следующий поединок Ортега проведет 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), в главном событии турнира UFC 266, против чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски (22-1).
Изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.
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