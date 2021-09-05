Адесанья прокомментировал победу Пола в бою с Вудли
«Успокойся мальчик». Адесанья ответил на вызов Дерека Брансона
Прошлый бой закончился не в пользу американца
09:44
Исраэль Адесанья / фото - Getty Images
Американский средневес Дерек Брансон (23-7) досрочно остановил британца Даррена Тила (18-4-1) в главном событии турнира UFC Fight Night 191.
После победы Брансон подбежал к одной из камер и бросил вызов лидеру дивизиона Исраэлю Адесанье (21-1), с которым уже сходился в октагоне в конце 2018 года. В своем Twitter Адесанья ответил на этот вызов, посоветовав Дереку угомонить свой пыл.
«Успокойся мальчик. Ты все такой же бездельник, сынок».
Calm down…boy.— Israel Adesanya (@stylebender) September 4, 2021
You still a bum…son. pic.twitter.com/8LymB7PLm3
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