Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
За все сражение бойцы 6 раз падали на канвас
11:09
Фото: kp.ru
На турнире промоушена фрик-боев «Наше Дело» прошел поединок Никиты Джигурды и Александра Шпака.
Российский блогер выглядел в ринге более мощно, 5 раз свалив соперника на настил. После последнего падения украинца рефери принял решение остановить поединок.
Напомним, что Шпак дебютировал в организации.