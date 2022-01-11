В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора

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19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
20:00 Фрелунда - Регле 1:3 Окончен
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14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
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05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:1 2-й период
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05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 47:62 3-я четверть
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02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 2:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:1 2-й период
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02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 47:62 3-я четверть
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18:30 Альтаир - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Монреаль Канадиенс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Аризона Койотис - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
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02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
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19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора

В турнире примут участие восемь мировых сборных
MMA
11 января 15:59
В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора
Хабиб и Конор

Промоушен BRAVE CF намерен провести Суперкубок MMA среди восьми сборных с призом $100 тысяч.

Суперкубок планируют провести в марте 2022 года в Бахрейне, а среди сборных-участников могут быть Россия и Ирландия, тренерами которых хотят сделать Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Турнир будет состоять с четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Каждую страну представят 9 бойцов (7 мужчин и 2 девушки), по одному в весовой категории.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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Теги

Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

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