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В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора
В турнире примут участие восемь мировых сборных
11 января 15:59
Хабиб и Конор
Промоушен BRAVE CF намерен провести Суперкубок MMA среди восьми сборных с призом $100 тысяч.
Суперкубок планируют провести в марте 2022 года в Бахрейне, а среди сборных-участников могут быть Россия и Ирландия, тренерами которых хотят сделать Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Турнир будет состоять с четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Каждую страну представят 9 бойцов (7 мужчин и 2 девушки), по одному в весовой категории.
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