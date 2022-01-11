В Бахрейне может пройти Cуперкубок MMA с участием Хабиба и Макгрегора

В турнире примут участие восемь мировых сборных

Хабиб и Конор

Промоушен BRAVE CF намерен провести Суперкубок MMA среди восьми сборных с призом $100 тысяч.



Суперкубок планируют провести в марте 2022 года в Бахрейне, а среди сборных-участников могут быть Россия и Ирландия, тренерами которых хотят сделать Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Турнир будет состоять с четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Каждую страну представят 9 бойцов (7 мужчин и 2 девушки), по одному в весовой категории.