В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
Президент промоушена лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман сообщил, что собирается подписать легендарного бойца UFC Диего Санчеса. Слова главы компании приводит портал MMA Junkie.
«У меня с ним было замечательное общение. Я думаю, что вскоре мы кое-что завершим. Санчес – хороший парень и я считаю, что он может многое нам предоставить. Я не думаю, что с ним покончено. Мы выполним абсолютно все медпротоколы, которые необходимо придерживаться из-за истории Санчеса с Джошуа Фабией. Я хочу убедиться всех вас в том, что с Диего все в порядке, и меня есть очень хорошее предчувствие.
Когда мы пройдем через это, то сможем перейти к контракту и что-то устроить. Будет хорошо, если такая легенда подерется внутри ринга с другой легендой. Как только Диего подпишет контракт, то я смогу анонсировать бой и люди будут говорить: «Что, черт побери, происходит?»
У меня уже есть один кандидат на поединок с Санчесом, но он не входит в наш ростер. Люди скажут об их поединке: «Вот это да». Также есть еще один боец из нашего ростера, о бое с которым люди точно будут говорить: «Я не могу поверить в этот поединок, поскольку в нем нет никакого смысла». Пока мы не подпишем контракт, я не хочу дразнить фанатов».
Напомним, ранее Санчеса уволили из UFC из-за его любовника.
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