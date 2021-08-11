Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда 1:0 Окончен
20:00 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Окончен
20:30 Шахтер - Генк 2:1 Окончен
21:00 Лудогорец - Олимпиакос 2*:2 Окончен
21:00 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Окончен
21:00 Монако - Спарта Прага 3:1 Окончен
21:30 Янг Бойз - Клуж 3:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 Окончен
22:00 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0*:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован
Теннис (2 события из 46) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
19:20 Андрей Рублёв - Фабио Фоньини -:- Запланирован
WTA 2021 (Montreal, Canada)
Календарь Таблица
20:30 Йоханна Конта - Элина Свитолина -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Toronto, Canada)
Календарь Таблица
03:20 Гаэль Монфис - Джон Мильман -:- Запланирован

В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса

Ветеран UFC будет драться на голых кулаках

MMA
12:58
В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
Диего Санчес / Фото: MMA Junkie

Президент промоушена лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман сообщил, что собирается подписать легендарного бойца UFC Диего Санчеса. Слова главы компании приводит портал MMA Junkie.

«У меня с ним было замечательное общение. Я думаю, что вскоре мы кое-что завершим. Санчес – хороший парень и я считаю, что он может многое нам предоставить. Я не думаю, что с ним покончено. Мы выполним абсолютно все медпротоколы, которые необходимо придерживаться из-за истории Санчеса с Джошуа Фабией. Я хочу убедиться всех вас в том, что с Диего все в порядке, и меня есть очень хорошее предчувствие.

Когда мы пройдем через это, то сможем перейти к контракту и что-то устроить. Будет хорошо, если такая легенда подерется внутри ринга с другой легендой. Как только Диего подпишет контракт, то я смогу анонсировать бой и люди будут говорить: «Что, черт побери, происходит?»

У меня уже есть один кандидат на поединок с Санчесом, но он не входит в наш ростер. Люди скажут об их поединке: «Вот это да». Также есть еще один боец из нашего ростера, о бое с которым люди точно будут говорить: «Я не могу поверить в этот поединок, поскольку в нем нет никакого смысла». Пока мы не подпишем контракт, я не хочу дразнить фанатов».

Напомним, ранее Санчеса уволили из UFC из-за его любовника.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Bare Knuckle FC Диего Санчес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

﻿Кулачные бои у нее получаются хуже, чем обнаженные фото в Instagram. Ванзант может завершить карьеру
﻿Кулачные бои у нее получаются хуже, чем обнаженные фото в Instagram. Ванзант может завершить карьеру
MMA
9 августа 14:00

Новости: MMA

В Беларуси бойца MMA Кудина осудили на 2,5 года колонии
В Беларуси бойца MMA Кудина осудили на 2,5 года колонии
13:32
В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
12:58
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
12:40
Сент-Пьер рассказал, при каких условиях он может согласиться на бой
Сент-Пьер рассказал, при каких условиях он может согласиться на бой
11:40
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
10:40
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
09:01
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
08:00
Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
10 августа 18:58
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
10 августа 16:59
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
28
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости