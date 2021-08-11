В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса

Диего Санчес / Фото: MMA Junkie

Президент промоушена лиги кулачных боев Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман сообщил, что собирается подписать легендарного бойца UFC Диего Санчеса. Слова главы компании приводит портал MMA Junkie.



Когда мы пройдем через это, то сможем перейти к контракту и что-то устроить. Будет хорошо, если такая легенда подерется внутри ринга с другой легендой. Как только Диего подпишет контракт, то я смогу анонсировать бой и люди будут говорить: «Что, черт побери, происходит?»

У меня уже есть один кандидат на поединок с Санчесом, но он не входит в наш ростер. Люди скажут об их поединке: «Вот это да». Также есть еще один боец из нашего ростера, о бое с которым люди точно будут говорить: «Я не могу поверить в этот поединок, поскольку в нем нет никакого смысла». Пока мы не подпишем контракт, я не хочу дразнить фанатов».