В Беларуси бойца MMA Кудина осудили на 2,5 года колонии

Бойца обвиняют в сопротивлении милиции во время акций протеста





Алексей Кудин / Фото: Sputnik Беларусь

В Молодечно (Беларусь) суд к 2,5 годам лишения свободы приговорили известного бойца MMA Алексея Кудина.



Кудина признали виновным по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь – сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения.

Сторона обвинения требовала для Кудина 3,5 года лишения свободы.

Обвинение уверено, что боец летом 2020 года участвовал в акциях протеста по несогласию с результатом выборов президента Беларуси.

По версии бойца, он просто прогуливался по центру города и не участвовал в акции протеста.



Кудина в августе 2020 года выпустили из СИЗО, после чего он скрывался от властей РБ в России. В начале 2021-го бойца арестовали в Москве и затем депортировали в Беларусь.





