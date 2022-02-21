Корешков узнал имя нового оппонента на турнире Bellator 274. Им стал экс-боец UFC
В Bellator анонсировали бой Корешкова и Дэйли
Для британца это последний поединок в карьере
21:58
Фото: usatoday.com
В Bellator заявили организовать бой 21-летнего бывшего чемпиона в полусреднем весе Андрея Корешкова (25-4) и 39-летнего ветерана Пола Дэйли (42-18-2).
Бой пройдет 13 мая на турнире Bellator в Лондоне и, как ожидается, может стать последним в карьере британца
Корешков в своем крайнем поединке жестко нокаутировал Ченса Ренкаунтри (16-5).Дэйли в июне прошлого года решением уступил Джейсону Джексону.
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