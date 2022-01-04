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В Bellator надеются организовать титульный поединок Мусаси – Ромеро

Легендарный кубинец все еще не дебютировал в промоушене
MMA
11:59
В Bellator надеются организовать титульный поединок Мусаси – Ромеро
Мусаси и Ромеро / Фото - metro.co.uk
Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что продолжает работать над организацией боя между чемпионом организации в среднем дивизионе нидерландцем Гегардом Мусаси (48-7-2) и экс-претендентом на титул UFC кубинцем Йоэлем Ромеро (13-5).

Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.

«У нас были разговоры с Ромеро на разные темы, включая его возвращение в средний вес. Он сказал, что сделает все что угодно и будет драться с любым соперником. Лично я думаю, что он предпочитает остаться в полутяжелом дивизионе и выступать в этой весовой категории».


«Если спросить моего мнения, то я думаю, что Гегарду и Ромеру нужно встретиться в клетке в определенный момент и не важно, произойдет это в среднем весе или полутяжелом. В любом случае, это большое событие».


Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья.

Напомним, следующий поединок Ромеро должен был провести до конца 2021 года.
Владимир Кириченко
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Гегард Мусаси Йоэль Ромеро Скотт Кокер

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