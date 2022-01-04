Официально. Титульный поединок между Мусаси и Вандерфордом состоится 25 февраля
В Bellator надеются организовать титульный поединок Мусаси – Ромеро
Легендарный кубинец все еще не дебютировал в промоушене
11:59
Мусаси и Ромеро / Фото - metro.co.ukПрезидент Bellator Скотт Кокер заявил, что продолжает работать над организацией боя между чемпионом организации в среднем дивизионе нидерландцем Гегардом Мусаси (48-7-2) и экс-претендентом на титул UFC кубинцем Йоэлем Ромеро (13-5).
Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.
«У нас были разговоры с Ромеро на разные темы, включая его возвращение в средний вес. Он сказал, что сделает все что угодно и будет драться с любым соперником. Лично я думаю, что он предпочитает остаться в полутяжелом дивизионе и выступать в этой весовой категории».
«Если спросить моего мнения, то я думаю, что Гегарду и Ромеру нужно встретиться в клетке в определенный момент и не важно, произойдет это в среднем весе или полутяжелом. В любом случае, это большое событие».
Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья.
Напомним, следующий поединок Ромеро должен был провести до конца 2021 года.
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