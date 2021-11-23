Умар Нурмагомедов свой следующий бой проведет против обидчика украинца Шолиняна
В брате Хабиба узнали того, кто сбил на автомобиле полицейского
Ранее его отпустили, поскольку вину взял на себя находящийся с ним в машине друг
13:56
Хабиб и Усман Нурмагомедовы / Фото: Инстаграм
Телеграм-канал SHOT
сообщил, что полицейские из города Каспийск узнали в бойце Bellator Усмане Нурмагомедове того, кто 11 ноября на автомобиле «Тойота» сбил их коллегу возле аэропорта.
По словам источника, полицейские узнали Усмана, поскольку в момент проезда через КПП боковое окно автомобиля было открыто.
Напомним, двоюродного братв экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с другом Камалом Идрисовым Задержаны в аэропорту Шереметьево после того, как автомобиль с ними внутри сбил 39-летнего капитана полиции и скрылся с места происшествия.
Усмана переквалифицировали в свидетеля, поскольку он сказал, что спал на заднем сиденье и не вел машину. Друга бойца отправили в следственный изолятор до 11 января.
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