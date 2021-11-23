В брате Хабиба узнали того, кто сбил на автомобиле полицейского

Ранее его отпустили, поскольку вину взял на себя находящийся с ним в машине друг





Хабиб и Усман Нурмагомедовы / Фото: Инстаграм

Телеграм-канал SHOT сообщил, что полицейские из города Каспийск узнали в бойце Bellator Усмане Нурмагомедове того, кто 11 ноября на автомобиле «Тойота» сбил их коллегу возле аэропорта.



По словам источника, полицейские узнали Усмана, поскольку в момент проезда через КПП боковое окно автомобиля было открыто.

Напомним, двоюродного братв экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с другом Камалом Идрисовым Задержаны в аэропорту Шереметьево после того, как автомобиль с ними внутри сбил 39-летнего капитана полиции и скрылся с места происшествия.

Усмана переквалифицировали в свидетеля, поскольку он сказал, что спал на заднем сиденье и не вел машину. Друга бойца отправили в следственный изолятор до 11 января.