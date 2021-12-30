«В какой-то момент мы сделаем это». Кевин Ли жаждет реванша с Оливейрой

Кевин Ли / фото - Getty Images

Боец российской лиги Eagle FC Кевин Ли (18-7) верит, что в будущем получит возможность провести реванш с действующим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8). Цитирует Кевина Ли портал Sportskeeda.

Перед нашим боем много чего произошло. Я хочу снова с ним подраться, но посмотрим. В какой-то момент мы сделаем это в будущем. Но сначала я должен доказать, что являюсь лучшим бойцом в 165 фунтах. Затем, возможно, на определенном этапе мы устроим этот поединок.

Безусловно, мне не следовало торопиться с боем против Оливейры. После поединка с Грегором Гиллеспи мне стоило отдохнуть. Мне нужно было какое-то время, чтобы все улеглось. Вместо этого я просто поймал волну и вышел на следующий бой».