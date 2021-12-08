Усик: «Хотел написать письмо в VADA, что готов боксировать со Спонгом»
В организации Хабиба состоится бой ветеранов UFC и K-1: «Бигфут» Силва vs Спонг
Поединок состоится по правилам смешанных единоборств
07:36
Силва vs Спонг
Пребывающий в глубоком кризисе экс-боец UFC Антонио «Бигфут» Силва
(19-13-1) проведет поединок с легендой кикбоксинга Тайроном Спонгом (2-0 в MMA, 14-0, 14 КО в боксе, 107-7-1, 73 КО в кикбоксинге).
Бой по правилам MMA состоится 28 января в Майами на турнире Eagle FC 44.
42-летний Силва проиграл восемь последних поединков (7 нокаутом), которые он провел по правилах MMA, кикбоксинга и кулачных боев.
36-летний Спонг последний бой в кикбоксинге провел в 2014-м году, когда в бою с Гокханом Саки сломал ногу. В MMA Тайрон дрался еще в 2012-м и 2013-х годах.
Напомним, ради участия в шоу Хабиба свою пенсию прервал Рашад Эванс.
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