Сехудо: «Я был разочарован Ковингтоном в реванше с Усманом»
В погоне за третьим титулом. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах вернется в октагон в 2022 году
Легендарный американец готов к новому вызову
07:17
Генри Сехудо / Фото - mmafighting.comБывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2) готов возобновить профессиональную карьеру в 2022 году. Об этом в интервью MMA Fighting сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
По словам главы Dominance MMA Management, Сехудо намерен провести поединок в рамках полулегкого дивизиона, чтобы попытаться завоевать третий чемпионский третий в карьере.
«Да, я так думаю. Даю сто процентов. Думаю, он сделает это. Если он проиграет, то может спуститься в 135-фунтов. Он вернется не ради одного боя. Он возвращается ради поединка за наследие, чтобы завоевать третий пояс, но в конце концов для него есть куча боев в обоих дивизионах, так что не проблема. Он любит вызовы. Пока он дышит, этот парень будет соревноваться».
Напомним, Сехудо объявил об уходе из ММА в мае минувшего года, когда успешно защитил титул в поединке с Домиником Крусом.
Ранее сообщалось, что Сехудо может выйти на бой с действующим обладателем титула в полулегком весе австралийцем Алексом Волкановски (23-1).
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