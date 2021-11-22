Бернс не хочет драться с Чимаевым, пока тот 10-й в рейтинге
В поисках соперника. Чимаев бросил вызов непобежденному проспекту UFC
Восходящая звезда промоушена жаждет большого поединка
22 ноября 11:41
Хамзат Чимаев / Фото - championatШведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) продолжает вызывать на поединок соперников по дивизиону.
На этот раз в поле зрения Хамзата попал непобежденный американец Шон Брэди (15-0), который выиграл бой у своего соотечественника Майкла Киесы (18-6).
На своем аккаунте в Twitter Чимаев заявил, что желает выйти в октагон против Брэди.
«Я хочу подраться с этим парнем. Давай устроим бой, бро».
Напомним, что на турнире UFC Fight Night 198 Брэди выиграл Киесу единогласным решением судей.
Что касается Чимаева, то он последний раз дрался 30 октября, финишировав в первом раунде китайца Ли Джинглианга на турнире UFC 267.
Комментарии 0