Кевин Ли отстранен за употребление амфетамина
В промоушене Хабиба хотят подписать Кевина Ли
Американец может стать самым известным бойцом организации
15:04
Хабиб Нурмагомедов и Кевин Ли
В организации Eagle FC, основателем и совладельцем которой является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, заинтересованы в подписании уволенного из UFC 29-летнего американского полусредневеса Кевина Ли
(18-7).
Как написал в Twitter журналист Дэймон Мартин, об этом заявил директор Eagle FC Ризван Магомедов.
«Eagle FC готов предоставить Кевину Ли новый дом».
Напомним, Ли проиграл 4 из 6 последних боев в легком и полусреднем весах, а в октябре его дисквалифицировали на полгода за обнаруженный в его организме амфетамин.
Комментарии 0