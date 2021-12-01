В промоушене Хабиба хотят подписать Кевина Ли

Американец может стать самым известным бойцом организации





Хабиб Нурмагомедов и Кевин Ли

В организации Eagle FC, основателем и совладельцем которой является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, заинтересованы в подписании уволенного из UFC 29-летнего американского полусредневеса Кевина Ли (18-7).



Как написал в Twitter журналист Дэймон Мартин, об этом заявил директор Eagle FC Ризван Магомедов.

«Eagle FC готов предоставить Кевину Ли новый дом».

Напомним, Ли проиграл 4 из 6 последних боев в легком и полусреднем весах, а в октябре его дисквалифицировали на полгода за обнаруженный в его организме амфетамин.