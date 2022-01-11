В России актер Алексей Панин в трэш-поединке проиграл нокаутом внуку Аллы Пугачевой. Видео

Российский актер падал даже от ветра, а не от ударов

Алексей Панин

В российском MMA-промоушене Наше дело прошел бой скандального актера Алексея Панина и певца Никиты Преснякова, который более известен тем, что его бабушка Алла Пугачева, мама Кристина Орбакайте и отец Владимир Пресняков.



Панин в этом поединке, который прошел по правилам бокса в MMA-перчатках, проиграл техническим нокаутом во втором раунде.





Напомним, ранее в Нашем деле нокаутом проиграл украинский актер Никита Джигурда.



