В России актер Алексей Панин в трэш-поединке проиграл нокаутом внуку Аллы Пугачевой. Видео

Будет дебют Миколенко в АПЛ? «Эвертон» – «Лестер». Онлайн трансляция
22:00
В российском MMA-промоушене Наше дело
прошел бой скандального актера Алексея Панина и певца Никиты Преснякова, который более известен тем, что его бабушка Алла Пугачева, мама Кристина Орбакайте и отец Владимир Пресняков.
Панин в этом поединке, который прошел по правилам бокса в MMA-перчатках, проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
Напомним, ранее в Нашем деле нокаутом проиграл украинский актер Никита Джигурда.
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