Бокс и тяжелая атлетика на выход, а MMA на их место. IMMAF стало сотрудничать с WADA
В штате Миссури нашли останки бойца ММА, который пропал в 2020 году
Дэвида Кенига в последний раз видели в феврале
10:36
Дэвид Кениг / Фото - feedlilyВ лесах американского штата Миссури найдены человеческие останки, которые принадлежат бойцу-любителю Дэвиду Кенигу.
Отмечается, что спортсмен пропал зимой 2020 года: в последний раз его видели 8 февраля. Об этом сообщает MMA Junkie.
Останки Кенига нашел мужчина, гулявший по лесу. Судмедэксперты заявили, что смерть бойца не была насильственной.
А тем временем чемпион UFC в полутяжелом дивизионе бразилец Гловер Тейшейра (33-7) сообщил, что дата его следующего поединка против чеха Иржи Прохазки (28-3-1) еще не определена, однако он хочет выйти в октагон 7 мая в рамках турнира UFC 274, который состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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