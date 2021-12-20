Соннен: «У Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности»
В США арестовали звездного бойца MMA
Чейлу Соннену выдвинут обвинения
20 декабря 18:58
Чейл Соннен / Фото: MMA Fighting
В Лас-Вегасе американская полиция из-за драки арестовала 44-летнего экс-бойца UFC Чейла Соннена.
По информации свидетелей, 18 декабря около 19:00 Соннен в гостинице стучал в двери одного из номеров. Мимо проходила пара, с которой у бывшего бойца произошел конфликт.
Соннен побил мужчину, а женщина начала сильно кричать, после чего кто-то из очевидцев вызвал полицию.
Затем бойца вывели из отеля в наручниках. Также на место прибыли медики.
Вероятно, Соннену предъявят обвинения в нападении.
Напомним, после поражений Лиото Мачиде и Федору Емельяненко Соннен завершил карьеру.
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