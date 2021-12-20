В США арестовали звездного бойца MMA

Чейлу Соннену выдвинут обвинения





Чейл Соннен / Фото: MMA Fighting

В Лас-Вегасе американская полиция из-за драки арестовала 44-летнего экс-бойца UFC Чейла Соннена.

По информации свидетелей, 18 декабря около 19:00 Соннен в гостинице стучал в двери одного из номеров. Мимо проходила пара, с которой у бывшего бойца произошел конфликт.

Соннен побил мужчину, а женщина начала сильно кричать, после чего кто-то из очевидцев вызвал полицию.

Затем бойца вывели из отеля в наручниках. Также на место прибыли медики.

Вероятно, Соннену предъявят обвинения в нападении.

Напомним, после поражений Лиото Мачиде и Федору Емельяненко Соннен завершил карьеру.