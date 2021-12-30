В Таджикистане задержали депортированного из России бойца Чоршанбе

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
01 января 2022г. 13:30
В аэропорту Душанбе (Таджикистан) арестовали депортированного из России интернет-бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева.
Чоршанбе после задержания доставили в Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана. С бойцом проведут разъяснительную работу и отпустят домой.
Напомним, ранее Чоршанбе депортировали из России по решению московского суда. Бойца признали виновным в нарушении правил дорожного движения и миграционного законодательства.
Комментарии 0