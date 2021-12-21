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В UFC дали Марине Мороз бой с конфликтующей с ней девушкой из Казахстана
У украинки уже несколько раз срывался поединок
09:59
Агапова vs Мороз
Украинка Марина Мороз (10-3) свой следующий поединок проведет против Марии Агаповой (10-2) из Казахстана, сообщает MMAJunkie.com.
Бой состоится 5-го марта, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
У Мороз и Агаповой возник конфликт после ухода Марии из зала American Top Team, в ходе которого девушка из Казахстана вызвала украинку на бой.
Напомним, Мороз последний бой провела в марте 2020 года, выиграв у бразильянки Майры Буэны Силвы.
Агапова в октябре встретилась с колумбийкой Сабиной Мазой и выиграла удушающим приемом в третьем раунде.
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