В UFC дали Марине Мороз бой с конфликтующей с ней девушкой из Казахстана

У украинки уже несколько раз срывался поединок





Агапова vs Мороз

Украинка Марина Мороз (10-3) свой следующий поединок проведет против Марии Агаповой (10-2) из Казахстана, сообщает MMAJunkie.com.



Бой состоится 5-го марта, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

У Мороз и Агаповой возник конфликт после ухода Марии из зала American Top Team, в ходе которого девушка из Казахстана вызвала украинку на бой.

Напомним, Мороз последний бой провела в марте 2020 года, выиграв у бразильянки Майры Буэны Силвы.

Агапова в октябре встретилась с колумбийкой Сабиной Мазой и выиграла удушающим приемом в третьем раунде.