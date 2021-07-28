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В UFC готовят бой жестких нокаутеров Харриса и Туивасы

Бойцы сейчас находятся в промоушене в разных ситуациях
MMA
15:59
В UFC готовят бой жестких нокаутеров Харриса и Туивасы
Уолт Харрис, Тай Туиваса / Фото: mmajunkie.usatoday.com

В UFC собираются свести тяжеловесов Уолта Харриса (13-10) из США и австралийца Тая Туивасу (12-3), сообщает mmajunkie.usatoday.com.

Бой пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Туиваса после возвращения из UFC ведет победную серию над Стефаном Штруве, Гарри Хансакером и Грегом Харди.

Харрис проиграл три последних боя Алистару Овериму, Александру Волкову и Марчину Тыбуре.

Карен Агабекян
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Теги

Тай Туиваса Уолт Харрис

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