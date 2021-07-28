Миочич хочет покинуть UFC
В UFC готовят бой жестких нокаутеров Харриса и Туивасы
Бойцы сейчас находятся в промоушене в разных ситуациях
15:59
Уолт Харрис, Тай Туиваса / Фото: mmajunkie.usatoday.com
В UFC собираются свести тяжеловесов Уолта Харриса (13-10) из США и австралийца Тая Туивасу (12-3), сообщает mmajunkie.usatoday.com.
Бой пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
Туиваса после возвращения из UFC ведет победную серию над Стефаном Штруве, Гарри Хансакером и Грегом Харди.
Харрис проиграл три последних боя Алистару Овериму, Александру Волкову и Марчину Тыбуре.
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