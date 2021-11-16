В UFC могут убрать одну весовую категорию. Это выглядит логично

Однако все будет зависеть от Нуньес

Аманда Нуньес / Фото - fighttime

«Я не знаю насчет этой весовой. Все будет зависеть от того, что хочет делать чемпион. У нас на подходе бой с ее участием. Посмотрим, как он разыграется, и затем мы решим, что нам делать с этим дивизионом. Сейчас я еще ничего не знаю».

Сильнейшая ММА-организация мира раздумывает над ликвидацией женской полулегкой весовой категории.Президент UFCсообщил, что судьба данного дивизиона должна решится после того, как обладательница двух титулов(21-4) проведет защиту на декабрьском турнире UFC 269, где она встретится с(9-5).Цитирует функционераЖенский полулегкий дивизион был основан в 2017 году специально для бразильянки. В 2018 году Нуньес отобрала титул чемпиона у Сайборг, которая позднее подписала контракт с Bellator. За пять лет существования дивизиона – в UFC ни разу не составляли рейтинг из топ-15, поскольку в самой весовой категории никогда не было больше семи-восьми бойцов.А тем временем бывший чемпион полутяжелого веса