Шевченко намерена провести третий поединок с Нуньес
В UFC могут убрать одну весовую категорию. Это выглядит логично
Однако все будет зависеть от Нуньес
17:41
Аманда Нуньес / Фото - fighttimeСильнейшая ММА-организация мира раздумывает над ликвидацией женской полулегкой весовой категории.
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что судьба данного дивизиона должна решится после того, как обладательница двух титулов Аманда Нуньес (21-4) проведет защиту на декабрьском турнире UFC 269, где она встретится с Джулианной Пеньей (9-5).
Цитирует функционера bjpenn.com.
«Я не знаю насчет этой весовой. Все будет зависеть от того, что хочет делать чемпион. У нас на подходе бой с ее участием. Посмотрим, как он разыграется, и затем мы решим, что нам делать с этим дивизионом. Сейчас я еще ничего не знаю».
Женский полулегкий дивизион был основан в 2017 году специально для бразильянки Крис Сайборг. В 2018 году Нуньес отобрала титул чемпиона у Сайборг, которая позднее подписала контракт с Bellator. За пять лет существования дивизиона – в UFC ни разу не составляли рейтинг из топ-15, поскольку в самой весовой категории никогда не было больше семи-восьми бойцов.
А тем временем бывший чемпион полутяжелого веса Джон Джонс продолжает подготовку к тяжелому дивизиону.
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